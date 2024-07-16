Во Владимирской области до конца 2024 года будут благоустроены 717 территорий Это произойдет в...

Во Владимирской области до конца 2024 года будут благоустроены 717 территорийЭто произойдет в рамках региональной программы "Благодвор".По решению губернатора Александра Авдеева, из областного бюджета выделено 1,5 миллиарда рублей на благоустройство дворовых и прилегающих территорий. Субсидии получили муниципалитеты, численностью населения свыше 1000 человек.В приоритете - территории многоквартирных домов, на первых этажах которых расположены объекты социальной инфраструктуры, проходы и проезды к соцобъектам. Обязательное требование - обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных граждан.Всего в планах на благоустройство 399 дворов и 318 прилегающих территорий. На ряде объектов работы уже ведутся. 145 территорий уже отремонтированы.