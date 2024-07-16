Одно из самых серьезных нарушений на дороге – езда в нетрезвом виде, подчеркивают в УМВД. В регионе таких безответственных водителей ловят ежедневно. За прошедшие сутки, 15 июля, на дорогах

Одно из самых серьезных нарушений на дороге – езда в нетрезвом виде, подчеркивают в УМВД. В регионе таких безответственных водителей ловят ежедневно. За прошедшие сутки, 15 июля, на дорогах области остановили 11 пьяных за рулем авто. С начала июля в регионе выявили больше 200 таких нарушителей. Самое худшее, что те, кого уже ловили на пьяной