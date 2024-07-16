13 июля 81-летняя Надежда Николаевна отдыхала с родными у Катышевского водохранилища. Близкие отвлеклись всего на пару минут, за это время пенсионерка успела исчезнуть. Родственники забили

13 июля 81-летняя Надежда Николаевна отдыхала с родными у Катышевского водохранилища. Близкие отвлеклись всего на пару минут, за это время пенсионерка успела исчезнуть. Родственники забили тревогу и обратились в полицию, а затем сами направились искать бабушку в лес. Лес этот – небольшой, но очень буреломный, рассказывают волонтеры. На место выехала команда кинологов УМВД. Но даже