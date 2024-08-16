В рыбной продукции одного из производителей из Владимирской области выявили мышьяк. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора, поводом для проверки послужили неоднократные нарушения в

В рыбной продукции одного из производителей из Владимирской области выявили мышьяк. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора, поводом для проверки послужили неоднократные нарушения в системе ФГИС «Меркурий» – это программа для контроля за мясной, рыбной и молочной продукцией. Дело в том, что производитель не указал сырье, которое использовал, в сопроводительных ветеринарных документах. Также было установлено содержание