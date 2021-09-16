Устройство поможет в самостоятельном изучении экспозиции.

Во Владимире музею «Старая Аптека», расположенному на улице Георгиевской, купили сенсорный стол. Интерактивный экран установили в главном зале. Доступ открыт для всех посетителей.Устройство поможет в самостоятельном изучении экспозиции. В меню можно найти туристическую карту Владимира с достопримечательностями, узнать историю каждого дома на улице Георгиевской.Компьютерная доска открывает развлекательные возможности для детей, среди которых игра «Старая Аптека». В скором времени в меню появится возможность просмотра видео экскурсий и лекций.Напомним, что учреждение работает с вторника по воскресенье: 10.00-19.00Подробная информация доступна на сайте .