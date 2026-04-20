В областном центре запланирован ремонт помещений комитетов территориального общественного самоуправления (КТОС). Всего их 29, а в 12 из них размещаются опорные пункты полиции. По поручению

В областном центре запланирован ремонт помещений комитетов территориального общественного самоуправления (КТОС). Всего их 29, а в 12 из них размещаются опорные пункты полиции. По поручению администрации города Владимира разрабатывается комплексная программа по приведению этих объектов в надлежащее состояние. Специалисты в данный момент проводят обследование помещений, чтобы понять объём работ и стоимость. Приоритет в программе отдан