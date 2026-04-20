В разгар санитарного месячника контейнерные площадки во Владимире переполнены. Жители активно избавляются от старых вещей, покрышек и спиленных веток. Врип главы города Сергей Волков
<a href="https://33live.ru/novosti/20-04-2026-vo-vladimire-usilili-kontrol-za-vyvozom-krupnogo-musora.html" target="_blank">Во Владимире усилили контроль за вывозом крупного мусора</a> - В разгар санитарного месячника контейнерные площадки во Владимире переполнены. Жители активно избавляются от старых вещей, покрышек и спиленных веток. Врип главы города Сергей Волков
[url=https://33live.ru/novosti/20-04-2026-vo-vladimire-usilili-kontrol-za-vyvozom-krupnogo-musora.html]Во Владимире усилили контроль за вывозом крупного мусора[/url] - В разгар санитарного месячника контейнерные площадки во Владимире переполнены. Жители активно избавляются от старых вещей, покрышек и спиленных веток. Врип главы города Сергей Волков