Сотрудники регионального УФСБ выявили и задокументировали противоправную деятельность 51-летней женщины, проживающей на территории региона. Она причастна к публичному оправданию

Сотрудники регионального УФСБ выявили и задокументировали противоправную деятельность 51-летней женщины, проживающей на территории региона. Она причастна к публичному оправданию терроризма в интернете. По версии следствия, в августе 2024, в одной из групп в иностранном мессенджере она разметила комментарий одобрительного характера под сообщением о вторжении ВСУ на территорию Курской области. В апреле 2026 года гражданку задержали.