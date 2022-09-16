Во Владимирской области представители президентского движения призвали надзорные органы дать оценку...

Во Владимирской области представители президентского движения призвали надзорные органы дать оценку ремонтным работам, произведенным в поселке Золотково Гусь-Хрустального района. Летом здесь должны были заасфальтировать улицу Советскую от дома №1 до дома №8, но сделали только до дома №3. По данному факту общественники направили обращение в прокуратуру. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирского регионального отделения ОНФ.В поселке Золотково, где проживает почти 3 тысячи человек, новость о скором ремонте дороги по улице Советской встретили с энтузиазмом. Ждали асфальтирования несколько лет. Наконец-то в бюджете появились деньги. В апреле текущего года провели электронные торги.Потенциальному подрядчику предлагали выполнить текущий ремонт автодороги по улице Советской от д. №1 до д. №8. Стоимость работ оценили почти в 5,5 миллионов рублей. Заказчиком выступила администрация Гусь-Хрустального района. Подрядчика определили на конкурсной основе. (https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/common-info.html?regNumber=0128200000122001326)«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям», - значится в заключении конкурсной комиссии.Исполнителем стало государственное унитарное предприятие Владимирской области «Дорожно-строительное управление №3». Срок сдачи объекта — середина июня. Однако по факту работы были выполнены наполовину.Разбираться почему подрядчик положил асфальт не на той улице, и кто принял такие работы – теперь будет надзорное ведомство. Общественники направили обращение в прокуратуру.Фото пресс-службы Владимирского регионального отделения ОНФ