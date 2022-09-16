Об акте вандализма рассказали в мэрии города.

В Собинке на благоустроенной недавно набережной Клязьмы. Об акте вандализма рассказали в администрации города.Судя по из сообщества «Подслушано Собинка», конструкцию повредил водитель иномарки, который врезался в неё накануне.Напомним, что торжественной открытие объекта состоялось 7 сентября. Реконструкция общественного пространства обошлась в 22 млн рублей. Однако в обновлённом виде набережная не простояла и недели.Металлическая арка главного входа повалена и покорёжена. Пропал один из фонарей. Остальные светильники - разбиты.«Некоторым людям, видимо, так больше нравится. Особенно «любят» наши вандалы новые объекты. Вместо того чтобы выделять деньги на благоустройство новых территорий, администрация вынуждена восстанавливать недавно отремонтированные. В очередной раз обращаемся к горожанам: «Берегите то, что делают для вас, а виновные - будут наказаны», - подчеркнули в пресс-службе мэрии Собинки.