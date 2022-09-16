Для производства наркотиков банда оборудовала цех по распилу древесины в городе Карабаново.

Владимирским областным судом за производство наркотиков осуждён незаконный мигрант из Армении. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Весной прошлого года фигурант совместно с двумя другими участниками организованной преступной группы занимался производством наркотиков. Для своего бизнеса банда оборудовала цех по распилу древесины в городе Карабаново. Злоумышленники варили смеси, содержащие производное N-метилэфедрона.В середине мая их накрыли оперативники ФСБ. Чекисты изъяли у преступников свыше 480 кг запрещённых веществ. Армянин получил 15 лет колонии строгого режима. Дела его подельников рассматриваются Александровским городским судом.