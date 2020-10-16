Заболевания диагностированы как у детей, так и у педагогов.

На сегодняшний день уже 10 классов в Муромских школах закрыты на карантин по коронавирусу, коллеги из «Муром24».Сразу четыре класса закрыты в гимназии №6. У двух сотрудников и двенадцати детей лабораторно подтвердили заболевание. Два класса закрыты в лицее №1, где коронавирус выявлен у шести сотрудников и шестнадцати детей. По одному классу закрыты в школах №3. Ковид у одного ребёнка и одного сотрудника. В школе №4 у двух детей, а в школе №15 инфицированы два сотрудника и два воспитанника. Ещё коронавирус диагностирован у одного педагога и двоих детей школы №28.Covid-19 лабораторно подтверждён у одного сотрудника школы №12 и сотрудника школы №19. Классы в этих образовательных учреждениях не закрыты.В детском саду №6 округа закрыты сразу две группы. Одна на карантин по коронавирусу, вторая по ОРВИ.