За 28 летний период развития и совершенствования подразделений дознания к их подследственности было отнесено более 120 составов преступлений.

16 октября все сотрудники подразделений дознания системы МВД России отмечают знаменательную дату - 28 лет со дня образования службы.Слово «дознание» происходит от широко распространенных в прошлом русских слов «дознать», «дознаться», то есть точно разузнать, удостовериться в чем-нибудь. Современная официальная формулировка определяет дознание как «обобщенное наименование уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел, содержанием которого является предварительное расследование дел, осуществление протокольной формы досудебной подготовки материалов, принятие всех мер, необходимых для предупреждения и пресечения преступлений». Канцелярская формулировка скрывает под собой несколько тысяч дел, возбужденных по фактам мелких краж, грабежей, причинений легкого вреда здоровью и целого ряда прочих противоправных деяний, ежегодно находящихся в производстве сотрудников этого подразделения регионального УМВД.Служба дознания имеет богатую историю.С введением Устава уголовного судопроизводства в 1864 г. конкретизируется деятельность органов дознания, основным из которых являлась полиция. После 1917 года первоначальную регламентацию дознание получило в инструкции НКВД и НКЮ РСФСР об организации советской рабоче-крестьянской милиции, принятой в 1918 году. Милиция стала первым органом, которому в советском уголовном процессе были даны функции дознания. Существенное влияние на статус милиции в уголовном судопроизводстве оказала судебная реформа 1958-1960 года. УПК РСФСР 1960 года определил обязанности милиции как органа дознания.Точкой отсчета формирования в системе органов внутренних дел специализированных подразделений дознания является 1992 год. До этого времени в структуре органов внутренних дел существовали группы дознания, осуществляющие расследование уголовных дел в пределах своей компетенции и подчиняющиеся начальнику милиции.Законом Российской Федерации от 29 мая 1992 года существенно расширена компетенция органов дознания, сформированы специализированные подразделения дознания в составе милиции общественной безопасности. Нормативным документом УВД по Владимирской области было создано отделение дознания штатной численностью 4 человека, на базе которого в марте 1993 года создан отдел дознания со штатом 8 человек. В 1996 году отдел преобразован в отдел организации и раскрытия преступлений, а в 1998 году – в отдел организации дознания.В 1996 году приоритетной задачей этих подразделений становится организация раскрытия преступлений, предварительное следствие по которым не обязательно, а также розыск преступников, скрывшихся от органов дознания и суда.В 1992 году к компетенция органов дознания отнесено было около 58 статей Уголовного кодекса. С января 1997 года служба дознания начала работать в условиях действия нового Уголовного кодекса РФ. В это же время были внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, в соответствии с которыми к подследственности органов дознания было отнесено уже 82 состава преступления.В 2002 г. последние годы реформирование уголовного и уголовно-процессуального законодательства значительно расширило спектр деятельности подразделений дознания. Возрос объем работы дознавателей, к подследственности дознания отнесено уже более 120 составов преступлений: хулиганство, грабежи, кражи, угоны автотранспорта, организация и содержание наркопритонов, вымогательство, истязание, нанесение побоев, незаконное предпринимательство, ложное сообщение об акте терроризма и т.д.В свете происходивших изменений законодательства роль службы дознания в системе органов внутренних дел, значимость эффективности её функционирования значительно повысились.Вступивший в июне 2007 года очередной федеральный закон определил принципиально новые условия деятельности дознавателей. В соответствии с этим законодательным актом дознавателям были возвращены полномочия по расследованию уголовных дел о преступлениях, совершённых в условиях неочевидности, изменения коснулись подследственности, сроков производства дознания.Произошедшие изменения в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве повлекли значительное расширение компетенции органов дознания и, как следствие, возрастание объёма работы по расследованию уголовных дел, выполняемой дознавателями.На сегодняшний день служба дознания одна из самых трудных и ответственных служб в полиции. Сотрудники подразделения занимаются расследованием и направлением уголовных дел в суд. Именно от них во многом зависит конечный результат работы полиции.