Фрунзенским районным вынесен приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Фрунзенским районным вынесен приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.Суд установил, что утром 22 февраля на лестничной площадке подъезда многоквартирного дома по ул. Юбилейной Владимира вступили в конфликт двое пьяных. Он перерос в драку, во время которой подсудимый умышленно нанес руками и ногами множественные удары потерпевшему. тот скончался в результате получения тяжких телесных повреждений, сообщила пресс-служба суда.Подсудимый вину в совершенном признал, пояснив, что не помнил себя и смерти пострадавшему не желал.С учетом смягчающих обстоятельств -наличие малолетнего ребенка, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, состояние его психического здоровья - ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев строгого режима.Защита с приговором не согласилась, дело будет направлено во Владимирский областной суд.