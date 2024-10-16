14-летняя Александра Леонова из Владимира прошла слепое прослушивание на музыкальном шоу «Голос.Дети» на Первом канале. Девочка исполнила песню «Московская кадриль» певицы Марины

14-летняя Александра Леонова из Владимира прошла слепое прослушивание на музыкальном шоу «Голос.Дети» на Первом канале. Девочка исполнила песню «Московская кадриль» певицы Марины Девятовой. Видео поделились в пресс-службе правительства области. Наставниками были Юлиана Караулова, Jony и Дима Билан. Последний особенно оценил выступление Саши и повернулся к ней. Так юная певица попала к нему в команду. Дима