«Сегодня Государственная Дума рассмотрела в первом чтении два законопроекта из нашего “миграционного пакета”,» – поделился в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Владимирской

«Сегодня Государственная Дума рассмотрела в первом чтении два законопроекта из нашего “миграционного пакета”,» – поделился в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин. «Миграционный пакет» – это системные изменения в законодательстве, которые направлены на усиление борьбы с незаконной миграцией. Среди основных нововведений: – Нелегал, совершивший преступление, будет наказываться строже, так как его незаконное