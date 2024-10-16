Давайте вспомним советские фильмы, где главные роли исполняли сильные женщины. Эти героини живут полной жизнью: они трудятся, любят, растят детей и наслаждаются каждым моментом.

Давайте вспомним советские фильмы, где главные роли исполняли сильные женщины. Эти героини живут полной жизнью: они трудятся, любят, растят детей и наслаждаются каждым моментом.Чтобы проверить, насколько хорошо вы помните этих удивительных героинь, ответьте на пять вопросов. Каждый из них поможет вам вспомнить моменты, которые трогали до глубины души.