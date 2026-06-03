Установка монумента совмещена с благоустройством смотровой площадки и лестниц.

Во Владимире начались работы по установке памятника Андрею Боголюбскому на смотровой площадке у Дмитриевского собора.Монумент и благоустройство прилегающей территории финансирует меценат Али Узденов в рамках программы популяризации культурного и историко-культурного наследия.Комиссия по монументальному искусству признала эту площадку наиболее подходящей с религиозной и историко-политической точек зрения.Автор памятника — белорусский скульптор Илья Кирьянов, специализирующийся на христианской скульптуре.Бронзовый 4-метровый монумент установят на сложный постамент высотой чуть меньше 170 см, облицованный натуральным камнем. Предусмотрена архитектурная подсветка.В рамках благоустройства обновят покрытие смотровой площадки и отремонтируют лестницы.Проект получил положительное заключение эксперта, аттестованного Министерством культуры, работы ведутся в соответствии с действующим законодательством.Памятник откроют к 17 июля — Дню памяти благоверного князя, полный объем работ планируют завершить до сентября.