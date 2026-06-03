Установка монумента совмещена с благоустройством смотровой площадки и лестниц.
Во Владимире начались работы по установке памятника Андрею Боголюбскому на смотровой площадке у Дмитриевского собора.
Монумент и благоустройство прилегающей территории финансирует меценат Али Узденов в рамках программы популяризации культурного и историко-культурного наследия.
Комиссия по монументальному искусству признала эту площадку наиболее подходящей с религиозной и историко-политической точек зрения.
Автор памятника — белорусский скульптор Илья Кирьянов, специализирующийся на христианской скульптуре.
Бронзовый 4-метровый монумент установят на сложный постамент высотой чуть меньше 170 см, облицованный натуральным камнем. Предусмотрена архитектурная подсветка.
В рамках благоустройства обновят покрытие смотровой площадки и отремонтируют лестницы.
Проект получил положительное заключение эксперта, аттестованного Министерством культуры, работы ведутся в соответствии с действующим законодательством.
Памятник откроют к 17 июля — Дню памяти благоверного князя, полный объем работ планируют завершить до сентября.