Большинство награжденных — обладатели золотых знаков ГТО.
В Собинке провели завершающее занятие по физической подготовке для участников региональной кадровой программы в рамках четвертого обучающего модуля.
В течение всего курса ветераны СВО регулярно сдавали нормативы комплекса ГТО под контролем инструкторов.
По итогам испытаний знаки отличия получили 38 человек, при этом большинство наград оказались золотыми.
Замминистра физкультуры и спорта области Станислав Чесноков отметил, что нормы ГТО отражают функциональные возможности организма и призвал всех попробовать свои силы в сдаче нормативов.