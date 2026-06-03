Область зарегистрировала семь новых случаев COVID-19.

22‑ю неделю 2026 года (25.05–31.05) в области лабораторно подтвердили 7 случаев новой коронавирусной инфекции, что на 64,3% меньше, чем на предыдущей неделе.По два случая зарегистрированы в Ковровском, Гусь‑Хрустальном и Суздальском районах, еще один — в городе Владимире.У 85,7% пациентов инфекция проявилась в виде острой респираторной инфекции, у 14,3% — в виде внебольничной пневмонии.При ухудшении самочувствия немедленно самоизолируйтесь и вызовите врача на дом.