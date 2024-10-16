Как во Владимире стартовал отопительный сезон? Чиновники региональной администрации и руководители теплоснабжающих организаций области провели пресс-конференцию. Первой слово взяла

Как во Владимире стартовал отопительный сезон? Чиновники региональной администрации и руководители теплоснабжающих организаций области провели пресс-конференцию. Первой слово взяла министр ЖКХ области. По словам Елены Семеновой, в этом году на модернизацию объектов коммунального комплекса было направлено несколько миллиардов рублей. Елена Семенова, министр жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области На подготовку к отопительному сезону и модернизацию коммунального комплекса