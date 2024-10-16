Жители еще 18 регионов России смогут сэкономить до 45% за счет приобретения комплексной услуги от МегаФона, включающей в себя домашний интернет, телевидение и сотовую связь. Это стало возможно ..

Жители еще 18 регионов России смогут сэкономить до 45% за счет приобретения комплексной услуги от МегаФона, включающей в себя домашний интернет, телевидение и сотовую связь. Это стало возможно благодаря расширению партнерства между мобильным оператором и компанией «Ростелеком» в рамках FVNO-модели, реализуемой МегаФоном.Партнерство операторов расширилось за счет восемнадцати регионов, расположенных в Дальневосточном, Сибирском и Приволжском федеральных округах. Теперь текущие и новые клиенты МегаФона на этих территориях смогут не только пользоваться сотовой связью, но и подключить у оператора домашний интернет, а также получить пакетный доступ к популярным онлайн-кинотеатрам и ТВ. Расширение линейки услуг позволит клиентам МегаФона почти на 45% сократить суммарные затраты, которые они несут как на мобильную связь, так и на проводной интернет.Кроме того, пакетное приобретение позволит существенно упростить управление расходами для клиента, так как все услуги (мобильная связь, домашний интернет и ТВ) оплачиваются с одного счета.Новая услуга для жителей этих регионов стала доступна в результате расширения FVNO-модели, реализованной МегаФоном на инфраструктуре «Ростелекома».Модель FVNO (Fixed Virtual Network Operator – «виртуальный оператор фиксированной связи») – предложение клиентам конвергентного продукта, объединяющего услуги мобильной и фиксированной связи при отсутствии у одного из партнёров собственной инфраструктуры широкополосного доступа в интернет.В рамках партнерства между операторами, «Ростелеком» предоставляет свободную емкость для подключения домашнего интернета в регионе, а МегаФон предлагает свой набор услуг и поддержку абонентов.Решение включает в себя не только расширение проекта на огромное количество новых клиентов, но и комплексные ИТ-интеграции, в рамках которых МегаФон совместно с «Ростелекомом» выстраивает взаимодействие для обеспечения максимального качества сервиса во всех точках контакта клиента с провайдером (через кол-центр, в личном кабинете и так далее).Операторы начали реализацию проекта в августе прошлого года, запустив FVNO-решение в десяти регионах Центрального и Приволжского федеральных округов. Так, с октября 2023 года опция домашнего интернета стала доступна абонентам Владимира, Суздаля, Коврова, Мурома, Гороховца, Вязников, Юрьев-Польского, Мстеры и других населенных пунктов, где в общей сложности проживает почти миллион жителей Владимирской области.Первый проект по FVNO-модели был запущен МегаФоном в 2020 году в Астрахани. В настоящее время компания предлагает конвергентные тарифы на основе своей сети широкополосного доступа в 17 регионах. Также МегаФон активно сотрудничает с другими операторами рынка. Учитывая дополнительные субъекты РФ, где реализован совместный проект с «Ростелекомом», МегаФон значительно увеличил своё присутствие на рынке домашнего интернета, охватив 54 региона.«МегаФон – лидер по покрытию сети мобильного интернета в России. И сейчас наша основная задача – сделать доступной услугу домашнего интернета для наших клиентов по всей территории страны. Партнерство с «Ростелекомом», обладающим наиболее развитой инфраструктурой среди всех федеральных интернет-провайдеров, позволяет нам рассчитывать на успешную реализацию проекта», - говорит директор департамента по продуктам B2C МегаФона Андрей Егоров.«Ростелеком» ведет масштабное строительство оптических сетей доступа по всей стране – как в мегаполисах, так и в небольших населенных пунктах, охватывая новостройки, вторичное жилье и частный сектор. Наша компания последовательно повышает емкость, доступность и качество интернет-сети. Проект с МегаФоном в рамках модели FVNO позволит нам эффективнее задействовать наши ресурсы, а партнерам – сформировать наиболее выгодные пакетные предложения для абонентов», – подчеркнул директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.ПАО «Мегафон»Реклама