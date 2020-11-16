В армию с соблюдением мер безопасности. Городские власти сообщают, из Владимира служить в войска за время осенней кампании должно уехать 300 новобранцев. В основном они будут проходить службу

В армию с соблюдением мер безопасности. Городские власти сообщают, из Владимира служить в войска за время осенней кампании должно уехать 300 новобранцев. В основном они будут проходить службу в частях Западного военного округа. Порядка 10-ти процентов из них отправят в учебные подразделения, откуда их уже могут перераспределить по всей стране. Военные подчёркивают, что отправка призывников