В Камешковском районе продолжаются восстановительные работы на железной дороге. У станции Новки поезд с мазутом сошел с рельс.

В Камешковском районе продолжаются восстановительные работы на железной дороге. У станции Новки поезд с мазутом сошел с рельс.Опрокинулись 30 из 54 цистерн, нарушены габариты двух путей, 1 человек пострадал. Это дорожный мастер Владимирской дистанции пути Юрий Лебедев. Разлился мазут на площади более 12 тысяч квадратных метров.Для координации работ в РЖД создан оперативный штаб. Также размещен временный экопост, оборудованный системой мониторинга экологических показателей и анализа проб грунта , воды и воздуха. Разрабатывается план ликвидации последствий, прорабатывается схема организации временного хранения отравленной почвы для последующей переработки. Пострадали и пассажиры поездов других направлений. Движение было приостановлено. Вести следят за развитием ситуации.