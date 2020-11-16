В национальном парке Маунт-Рейнир на западе США сутки искали пропавшего без веси лыжника, передает . Обнаружили его уже без сознания, после чего незамедлительно отправили в госпиталь. Уже в ..

В национальном парке Маунт-Рейнир на западе США сутки искали пропавшего без веси лыжника, передает . Обнаружили его уже без сознания, после чего незамедлительно отправили в госпиталь. Уже в больницу сердце мужчины остановилось. Вернуть к жизни американца удалось спустя 45 минут реанимационных мероприятий.Мужчина поблагодарил врачей за спасение своей жизни. Он рассказал, что почувствовал недомогание, попытался самостоятельно спуститься с горы, но упал и лишился сознания.