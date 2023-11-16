Свыше 5 тыс. человек посетило стенд «Ростелекома» «Мир цифры», который стал частью экспозиции Минцифры России на международной выставке-форуме«Россия». Гости совершили путешествие через

Свыше 5 тыс. человек посетило стенд «Ростелекома» «Мир цифры», который стал частью экспозиции Минцифры России на международной выставке-форуме«Россия». Гости совершили путешествие через ретрозону в умный дом, во время которого познакомились с историей цифровизации в России и технологиями, изменившими нашу жизнь за последние 30 лет. Посетители стенда «Ростелекома» сначала попадают в ретрокомнату, переносясь в атмосферу 90-х.