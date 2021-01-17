Куда пропал хвост у кошки? Курильский бобтейл считается загадочной породой.У Екатерины Гришковой в доме уже больше десяти лет живут необычные питомцы.

Куда пропал хвост у кошки? Загадка? Курильский бобтейл вообще считается загадочной породой.Они умеют охотиться, как рысь, прыгать, как заяц, и любить своего хозяина, как самые преданные в мире собаки. Все это про курильских бобтейлов. Удивительных кошек с пушистым помпоном вместо хвоста. У Екатерины Гришковой в доме уже больше десяти лет живут необычные питомцы. Хотя о существовании такой породы она не знала, пока не появился первый.Екатерина Гришкова : "Бобтейла я купила. Они мои друзья. Первого у заводчика. И вот тогда я стала интересоваться, что за порода, какие у нее особенности, характер. По источникам и в процессе, пока они со мной жили, узнала, что у них такой собачий характер. Это котособаки! Они преданные, у них есть хозяева и они признают хозяина. Этим они, наверное, и покорили мое сердце".Так в однокомнатной квартире у хозяйки позже появились еще два бобтейла. Кошки очень миролюбивы и быстро привязываются не только к своим хозяевам. Они прекрасно находят общий язык с другими кошками и даже с собаками.Екатерина Гришкова : "Обычные коты появлялись в стаи бобтейлов еще котятами. И поэтому они их принимали в семью. Они заботятся как о своих, они не делают разницу, свой или чужой. Они играют, прыгают, бегают и в чехарду играют".Курильцы - это аборигенная порода. Жили дикие кошки стаями, ловили во времена нереста рыбу и охотились на мелкую дичь. А потом их заметили люди и приручили. Но и сейчас, рассказывает Екатерина, курильские кошки отличаются от обычных. Они больше похожи на рысь - такие же прыгучие, и задние лапы у них длиннее передних. А вот хвостик, хоть и небольшой, у бобтейлов все-таки есть. У каждой кошки он разный, как отпечатки пальцев у людей.Екатерина Гришкова : "Еще одна особенность курильских бобтейлов - они не боятся воды. И в дикой природе они ныряют. Они могут проплыть несколько метров под водой. Они складывают очень сильно уши, чтобы вода не попадала и закрывают нос. У них очень подвижные уши. Он любит пить проточную воду. Я ему открываю кран, и он пьет прям из под крана".По древней японской легенде, дьявольские свойства, которые приписывают кошке, находятся у нее в хвосте. А если хвоста совсем немного, то и плохого тоже. Так считают многие владельцы курильских бобтейлов. И питомцы их не разочаровывают.Юлия Болдина, Илья Хлудов. "Вести-Владимир".