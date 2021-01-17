Научный журналист, член руководящего комитета Всемирной федерации научных журналистов Федерико Куско считает, что российская вакцина Спутник V от коронавируса является качественной. По мнению эксперта, западные страны, которые скептически отреагировали на появление этого препарата, не достаточно осведомлены о научной традиции России.

Научный журналист, член руководящего комитета Всемирной федерации научных журналистов Федерико Куско считает, что российская вакцина "Спутник V" от коронавируса является качественной. По мнению эксперта, западные страны, которые скептически отреагировали на появление этого препарата, не достаточно осведомлены о "научной традиции России".Препарат "Спутник V", разработанный центром имени Гамалеи, является результатом так называемой исторической цепочки научных российских разработок. Федерико Куско отметил, что Запад долгое время отрицал достижения этой страны, поэтому удивлен появившейся вакциной от коронавируса.Также научный журналист считает, что лекарства, разработанные в лабораториях США и стран Евросоюза, продаются по космическим ценам, в том время как Россия "за деньгами не гонится". По мнению эксперта, о сомнениях насчет "Спутника V" через 50 лет никто не вспомнит, потому что препарат способен подавить пандемию.Напомним, массовая вакцинация от коронавируса в России препаратом центра имени Гамалеи, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, стартует 18 января. Такое решение принял Владимир Путин. На этой неделе президент поручил подготовить соответствующую инфраструктуру.Стоит отметить, что "Спутником V" уже заинтересовалось множество стран. Например, уже начались поставки в Аргентину и Сербию. Российскую вакцину от коронавируса приобрела и Боливия. Туда отправят 5,2 миллиона доз. Препарат "Спутник V" также появился в Гвинеи.