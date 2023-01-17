Во Владимирской области перестали работать мобильные приложения зарубежных...

Во Владимирской области перестали работать мобильные приложения зарубежных автобрендов.Иностранные автомобильные бренды после ухода из РФ отключают свои мобильные приложения для российских пользователей. Об этом со ссылкой на дилерский центр «Автодом» сообщает Autonews.В частности проблемы с доступом к мобильному приложению возникли у российских владельцев автомобилей Nissan, Skoda, Land Rover, Infiniti, Jaguar и Porsche.С помощью сервисов можно было контролировать техническое состояние автомобиля, дистанционно запускать двигатель или отслеживать местоположение.Ряд компаний подтвердили, что отключили мобильные сервисы в России, сообщает Бизнес-журнал.Фото: pxfuel.com