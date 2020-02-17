За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 27 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 34 получили ранения различной степени тяжести, в том числе получил травмы один несовершеннолетний. Произошло 345 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 63 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Фрунзенский район. По предварительной информации, 10 февраля 2020 года в 03.15 в г. Владимире на улице Большая Нижегородская у дома 81 водитель автомобиля Лада-Веста 1986 г.р. допустил наезд на бордюрный камень, выезд за пределы проезжей части дороги, наезд на препятствие (подземный пешеходный переход). В результате ДТП водитель автомобиля Лада-Веста с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, перелом ключицы слева, ушиб правого коленного сустава, – госпитализирован.Судогодский район. По предварительной информации, 11 февраля 2020 года в 09.30 на 29 км автодороги Никулино-Воровский-Мошок водитель автомобиля Рено-Сценик 1968 г.р., двигаясь в сторону поселка им.Воровского, допустил съезд в правый по ходу движения транспортного средства кювет. В результате ДТП водитель автомобиля Рено Сценик с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки, – госпитализирован.Ковровский район. По предварительной информации, 12 февраля 2020 года в 14.50 на 3 км автодороги г. Ковров – мкр. Заря водитель автомобиля ХОНДА CR-V 1985 г.р. выехал за пределы проезжей части дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля ХОНДА CR-V с диагнозом: вывих левого предплечья, направлен на амбулаторное лечение.Гусь-Хрустальный район. По предварительной информации, 13 февраля 2020 года в 09.45 на 26 км автодороги Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума водитель автомобиля Хендэ-Элантра 1980 г.р. допустил съезд в правый по ходу движения кювет, опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля с диагнозом: ушиб грудной клетки, направлен на амбулаторное лечение.Октябрьский район. По предварительной информации, 14 февраля 2020 года в 22.50 на 17 км автодороги М–7 «Волга» подъезд к г. Иваново водитель автомобиля Рено–Меган 1998 г.р. при движении в сторону г. Москва не справился с управлением, допустил съезд в кювет, где произошел наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП пострадал водитель, с диагнозом: рваная рана затылка, ЗЧМТ, СГМ, направлен на амбулаторное лечение.Петушинский район. По предварительной информации, 15 февраля 2020 года в 11.55 на 107 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля ВАЗ-21083 1981 г.р. допустил наезд на металлическое ограждение разворотной петли, после чего допустил наезд на стоящий в результате поломки с выставленным знаком аварийной остановки на полосе разгона и торможения автомобиль ГАЗ-2757. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-21083 с диагнозом: ушиб волосистой части головы, ушиб грудной клетки, направлен на амбулаторное лечение.Камешковский район. По предварительной информации, 16 февраля 2020 года около 02.20 на 12 км автодороги Хохлово-Камешково-Ручей у автомобиля «МАЗ» произошло самопроизвольное отсоединение задней левой колесной пары, которые выехали на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Фольксваген-Поло под управлением водителя 1964 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил водитель автомобиля Фольксваген, с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, после оказания медицинской помощи была отпущена домой.