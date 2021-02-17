Причиной судебных тяжб послужило некачественное лечение.

В июле прошлого года муромлянка заплатила стоматологу за восстановление зуба 5 тысяч рублей. Спустя некоторое время она почувствовала острую боль и вновь пришла к знакомому дантисту. Специалист удалила нервы двух соседних зубов. Запломбировав их, доктор получила ещё 7,5 тысяч.Боль не прекращалась, и пациентка обратилась в другую клинику, врач которой обнаружила в полости зуба остатки пломбировочного материала, а в нёбном канале обломок инструмента.Уладить конфликт в досудебном порядке не получилось. Иск был удовлетворён частично. Кроме стоимости лечения, в пользу пациентки было взыскано возмещение убытков и судебных расходов, а также компенсация морального вреда и штраф. Всего порядка 54 030 рублей.При этом судебная коллегия Владимирского областного суда не согласилась с выводами коллег из Мурома и отменила их вердикт.Как сообщает пресс-служба облсуда, по делу принято новое решение. С ИП в пользу пациентки взысканы компенсация морального вреда, неустойка, штраф, возмещение расходов на оплату услуг представителя на общую сумму - 61 500 рублей.