При этом в мэрии планируют увеличить количество автобусов, следующих на юго-запад города.

На устранение ДТП на Верхней Дуброве, в результате которого снесены две опоры ЛЭП потребуется не меньше недели. Об этом сообщили в администрации Владимира.Новые столбы установят и зацементируют уже сегодня, но эксплуатировать их можно будет только спустя неделю.До этого времени троллейбусы №1 и №5 будут до проспекта Ленина. При этом в мэрии планируют увеличить количество автобусов, следующих на юго-запад Владимира.