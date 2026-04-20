Возле суздальской школы «Открытие» установили новую бронзовую фигурку маленького суздальчонка в образе школьника. Идея создания этого символа появилась еще во время строительства здания
<a href="https://33live.ru/novosti/20-04-2026-u-shkoly-otkrytie-v-suzdale-poyavilsya-svoj-bronzovyj-suzdalchonok.html" target="_blank">У школы «Открытие» в Суздале появился свой бронзовый суздальчонок</a> - Возле суздальской школы «Открытие» установили новую бронзовую фигурку маленького суздальчонка в образе школьника. Идея создания этого символа появилась еще во время строительства здания
[url=https://33live.ru/novosti/20-04-2026-u-shkoly-otkrytie-v-suzdale-poyavilsya-svoj-bronzovyj-suzdalchonok.html]У школы «Открытие» в Суздале появился свой бронзовый суздальчонок[/url] - Возле суздальской школы «Открытие» установили новую бронзовую фигурку маленького суздальчонка в образе школьника. Идея создания этого символа появилась еще во время строительства здания