На трассе между Владимиром и Суздалем произошла автоавария со смертельным исходом. Информация об этом появилась в социальных сетях. На этих кадрах можно увидеть последствия лобового

На трассе между Владимиром и Суздалем произошла автоавария со смертельным исходом. Информация об этом появилась в социальных сетях. На этих кадрах можно увидеть последствия лобового столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля. У транспортных средств буквально снесены передние части. Видео из салона проезжающего мимо аварии автомобиля Голос за кадром: Господи! Автор этого сообщения в социальных сетях уточнил