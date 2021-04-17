Смартфоны и аксессуары традиционно являются одними из самых популярных категорий подарков среди технологичных товаров на российском рынке. Спрос на них традиционно

Смартфоны и аксессуары традиционно являются одними из самых популярных категорий подарков среди технологичных товаров на российском рынке. Спрос на них традиционно возрастает в преддверии новогодних и гендерных праздников 23 февраля и 8 марта, а также перед майскими праздниками и началом учебного года. В частности, перед 23 февраля в рамках действовавшей акции наибольшим спросом в салонах «Ростелекома» пользовались следующие модели: Honor 30i 4+128Gb Phantom blue, Honor