Активист инициативной группы Алексей Мокеев, и.о. директора благотворительного фонда Создадим...

Активист инициативной группы Алексей Мокеев, и.о. директора благотворительного фонда "Создадим будущее вместе" Елена Еропова рассказали, когда преобразится Соловьиный прудСоловьиный пруд областной столицы готовится к новой стадии преображения. Зону отдыха в перспективе ожидает большая перезагрузка.Какую роль здесь играют сами владимирцы? Какой представлен проект? И когда начнутся работы?Об истории и настоящем Соловьиного пруда "Вести" поговорили с Алексеем Мокеевым - активистом инициативной группы и Еленой Ероповой - исполнительным директором благотворительного фонда "Создадим будущее вместе". С ними беседовала Мария Платанюк.