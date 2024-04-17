Во Владимирской области бывший сотрудник полиции и адвокат обвиняются в мошенничестве В отношении...

Во Владимирской области бывший сотрудник полиции и адвокат обвиняются в мошенничествеВ отношении бывшего следователя ОМВД России по Петушинскому району и адвоката вынесен приговор.Следствием и судом установлено, что в 2020 году следователь полиции, находился в доверительных отношениях с адвокатом, который защищал обвиняемого по двум уголовным делам, находившимся у него в производстве.На основании представленных адвокатом заявлений изготовил документы об оплате труда последнего, внеся в них ложные сведения об участии защитника в следственных и процессуальных действиях. Однако в действительности тот не участвовал, а некоторые из них не проводились вовсе.На основании данных документов адвокату незаконно были выплачены денежные средства из федерального бюджета.Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области, приговором суда бывшему сотруднику полиции назначено наказание в виде ограничения свободы со штрафом в размере 200 тысяч рублей с лишением права занимать подобные должности на срок 1,5 года, адвокату – в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей.Фото: СУ СК России по Владимирской области