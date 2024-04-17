По обвинению в убийстве сожителя перед судом предстанет женщина из Владимира.

По обвинению в убийстве сожителя перед судом предстанет женщина из Владимира. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Трагедия произошла в феврале текущего года. Гражданка, её мужчина и их общий приятель распивали спиртное в квартире на улице Садовой. Во время застолья сожители поссорились, и дама взялась за нож. Она вонзила клинок в грудь оппоненту и угодила в сердце. Рана оказалась смертельной.В настоящее время уголовное дело в отношении жительницы Владимира передано в суд.