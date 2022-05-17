Он взял мотоцикл, чтобы съездить в областной центр, а также катался на нём по Суздальскому району.

В Суздале задержан 18-летний владимирец, который обвиняется в угоне питбайка. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Потерпевший рассказал, что он оставил транспортное средство на улице без присмотра. Вернувшись, владелец обнаружил пропажу железного коня.Оперативники установили, что к преступлению причастен юный уроженец Владимира. Он взял мотоцикл, чтобы съездить в областной центр, а также катался на нём по Суздальскому району.На парня завели уголовное дело по статье об угоне.