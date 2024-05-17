Во Владимире на Китайско-Российской выставке в ВлГУ встретили делегацию из Поднебесной В регионе...

Во Владимире на Китайско-Российской выставке в ВлГУ встретили делегацию из ПоднебеснойВ регионе встретили делегацию из Поднебесной. По инициативе правительства области на площадке Владимирского государственного университета организована Китайско-Российская выставка. Встречу посвятили 75-летию установления дипломатических отношений между странами. Мария Городская подробнее.- У нас тоже самая развивающаяся сфера - это среднее профессиональное образование.Владимир Куимов - заместитель губернатора - знакомит китайских коллег с возможностями нашего региона - в рамках образовательных, научных и культурных проектов. В ответ гости из Поднебесной - провинции Шэньси - демонстрируют, насколько они преуспели в сфере образования.Партнёры из Китая давно стали для страны, и, в частности, - для нашего региона, не просто коллегами, а друзьями.Подписание соглашения ещё больше укрепит связь между странами, - подчёркивает ректор ВлГУ, Анзор Саралидзе. Нас объединяют общие ценности и уважение к национальным и культурным традициям.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- Наши преподаватели ведут образовательный процесс именно в Китайской Народной Республике. У нас 5 образовательных проектов, где обучаются примерно 800 студентов Китая. По итогам этих образовательных проектов, некоторые из этих китайских студентов принимают решение, в какие вузы поехать в Россию, в том числе, - во Владимирский госуниверситет. И мы этому очень рады.В Доме Дружбы Министерство образования и молодёжной политики Владимирской области подписало протокол о сотрудничестве с Департаментом образования провинции Шэньси - в подготовке квалифицированных рабочих кадров, специалистов со средним или высшим образованием.Светлана Болтунова, министр образования и молодежной политики Владимирской области:- Вот, в продолжении встречи, - 16 образовательных организаций, колледжей и вузов будут заключать соглашения с китайскими институтами, вузами и колледжами.Спектр направлений максимально широкий: от художественных промыслов - до медицины. В перспективе запланирован обмен педагогами и студентами.Ван Хайбо, заместитель руководителя Департамента образования провинции Шэньси (КНР):- Эта встреча произвела на нас сильное впечатление. Мы узнали, что Владимирская область - в числе сильных в сфере образования. Между нами много сходства. Провинция Шэньси - тоже лидер в области образования. И мы видим большую перспективу в сотрудничестве между нашими странами.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Мы давно договорились, что в мае проведём встречу с дружественной нам провинцией Шэньси, чтобы обменяться мнением по поводу развития наших систем образования.Плотные контакты позволят расширить спектр подготовки квалифицированных специалистов. Установить и культурные, и научно-технические отношения с системой образования провинции Шэньси.Векторы государственной политики России и КНР позволяют быть рядом, несмотря на расстояние, дружить и сотрудничать во всех сферах, - подчёркивают в региональном правительстве.Мария Городская, Андрей Беляков "Вести-Владимир".