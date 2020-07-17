Общий материальный ущерб от противоправных действий фигурантки превысил 400 тысяч рублей.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летней жительницы города Коврова. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.В ходе предварительного следствия установлено, что в период с июля 2018 года по июнь 2019 года фигурантка, занимая должность управляющего банковского офиса, систематически присваивала денежные средства, находившиеся длительное время на банковских счетах по вкладам клиентов.Так, в июле 2018 года она оформила фиктивный расходный кассовый ордер на сумму 200 тысяч рублей, собственноручно подделав подпись клиента, после чего забрала из кассы денежные средства.Впоследствии деньги женщина похищала не только из кассы, но и переводя со счетов клиентов на свой счет. Полицейские выяснили, что обвиняемая осуществила более 20 таких переводов на сумму от 500 рублей до 80 тысяч рублей. Общий материальный ущерб от противоправных действий фигурантки превысил 400 тысяч рублей.Факты хищений были задокументированы сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Ковровский» в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий.Обвиняемая признала свою вину, возместив в ходе следствия ущерб в полном объеме.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.