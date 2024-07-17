Как 57 крупнейших предприятий Владимирской области увеличили выработку продукции на 35%? Почти 60...

Как 57 крупнейших предприятий Владимирской области увеличили выработку продукции на 35%?Почти 60 крупнейших предприятий региона смогли увеличить производительность труда, благодаря участию в одноименном нацпроекте. В Правительстве региона подводят итоги большой кампании по внедрению элементов "бережливого производства" в промышленном секторе. Как это работает? На примере одного из крупнейших в области мебельных предприятий, посмотрела Дарья Давыдова.Строчит драпировщик за строчкой строчку. Смело орудуя степлером, Евгений Голубов за пару минут обивает деревянный каркас. Работа сдельная. Каждое движение на счету. Шило, ножницы, весь инструмент должен быть под рукой.- Раньше кто-то в ящик забирал, кто-то покупал свои, а сейчас - вот - все висит. Сменщик пришел, я ему - "вот, пожалуйста".С мелочей, вроде вот таких органайзеров, на мебельном предприятии в Судогодском районе и началась большая перезагрузка. Компания включилась в нацпроект "Производительность труда". Специалисты проанализировали "узкие" места и начали внедрять элементы бережливого производства.Владимир Бутаков, заместитель генерального директора мебельного предприятия:- Что такое "бережливое производство"? Это вроде как можно понять, что это экономия всего и везде. Но на самом деле это не так. Это система, которая приводит к устранению потерь. Даже когда мы рисуем "спагетти" по ходу движения того же оператора или мастера, мы всегда просто удивляемся тем цифрам, которые получаются. Там, 500 метров, километр, грубо говоря, ребята проходят, чтобы сделать определенное действие. А ценность любого продукта - это именно то действие, на которое мы тратим свое время, но не на эту беготню, потому что за нее никто никогда не заплатит.Каждому пришлось выйти из зоны комфорта, - рассказывает Владимир Бутаков. За три года получилось свести к минимуму и холостой пробег сотрудников, и простой оборудования. Разогнав все возможные процессы, удалось сократить время производства одного дивана на фантастические 85%. И он стал дешевле.Работников приучили к порядку. Здесь сортируют бытовой и производственный мусор. Все, что можно сдать на переработку - сдают. Или пускают в дело.- Закладываются, соответственно, отходы поролона. И дальше уже это превращается в чипсы, и дальше мы это добавляем в подушки.Финансирование нацпроекта во Владимирской области завершено. Все его цели достигнуты, заявляют в Правительстве. 57 крупнейших предприятий региона увеличили выработку продукции в среднем на 35%. Обучены полторы тысячи сотрудников. В регионе теперь есть свои тренеры и инструкторы по бережливому производству.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Для нас это сохранение компетенций в регионе. С 2025 года у нас запускается новый национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика". И мы будем реализовывать все направления регионального центра компетенций уже в рамках новой нормативной базы.Паспорт нового нацпроекта, который объединит в себе пять ключевых направлений экономического роста, планируется утвердить осенью.Дарья Давыдова, Андрей Синягин, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».