На благоустройство дворовых территорий во Владимире выделено почти 400 миллионов рублей Владимир...

На благоустройство дворовых территорий во Владимире выделено почти 400 миллионов рублейВладимир получил областную дотацию на благоустройство дворовых территорий в рамках региональной программы "Благодвор". Почти 400 миллионов рублей. На эти средства мэрия Владимира планирует отремонтировать 90 объектов. Подробности - в нашем сюжете.Эта дорога на улице Добросельской - один из самых проблемных объектов Фрунзенского района. Благоустройство по программе " Благодвор" начинается именно с таких мест, - говорят представители администрации.Жители Доброго неоднократно писали обращения с просьбой привести их дворы и прилегающие территории в порядок. Власти оперативно сориентировались с заявками и составили план ремонта.Оксана Свиридова, жительница дома на ул. Добросельской:- Очень старое асфальтовое покрытие - со времен советского союза не ремонтировалось, освещение достаточно старое. Конечно, нам бы хотелось благоустройства. Здесь очень много детей.Зинаида Зайцева, жительница дома на ул. Добросельской:- По разбитым дорогам с коляской трудновато, приходится брать на больших колесах, то есть - если рассматривать обычные прогулочные с маленькими колесами, то вообще катастрофично. Особенно затруднения происходят зимой.Свои просьбы члены инициативной группы передали известному общественному деятелю, певцу Сергею Артемьеву. Благодаря его помощи сразу 20 дворовых территорий в Добром будут отремонтированы уже в этом году. Проектом предусмотрены ремонт старого дорожного полотна, установка бордюров и фонарей.Сергей Артемьев, певец, руководитель инициативной группы:- Есть индивидуальные какие-то пожелания, когда реализуется, благодаря каким-то программам, как, например, "Благодвор", происходят позитивные изменения на территории нашего района.К концу этого года в рамках проекта "Благодвор" мэрия Владимира планирует благоустроить более 80 городских объектов. В основном, это дворы и прилегающие к ним территории.В приоритете - проходы и проезды, вблизи которых расположены объекты социальной инфраструктуры. Обязательное требование - обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных граждан.Светлана Силантьева, заместитель начальника управления ЖКХ администрации г. Владимира:- 384 миллиона, плюс небольшая доля софинансирования города - 384 тысячи. И нам удается в этом году отремонтировать 88 объектов.Ремонтные работы на участке Добросельская 207а - Юбилейная 76 начнутся уже на следующей неделе.Александр Сыпченко, Кристина Ситникова. "Вести-Владимир".