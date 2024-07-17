Спустя двое суток волонтеры поисково-спасательного отряда Лиза Алерт нашли пенсионерку, которая...

Спустя двое суток волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" нашли пенсионерку, которая потерялась в муромском лесуДля поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" продолжается "горячая пора". Спустя двое суток волонтеры нашли пожилую женщину, которая потерялась в муромском лесу.Надежда Николаевна отдыхала на берегу Катышевского водохранилища с близкими. В один момент исчезла из поля зрения и пропала. Родные обратились в полицию, но в ту ночь женщину не нашли...На поиски Надежды Николаевны откликнулись 30 человек из отряда. Работу усложняли и непроходимый лес, и густой утренний туман.Но спустя время поисковики услышали тихое ответное "Ау!". Пропавшую обнаружили уставшей, измученной, но главное - живой. Сейчас пенсионерка в безопасности.