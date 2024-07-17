Владимирский рыбак Евгений Волков решил узнать, что могло привести к гибели речных животных. Своё обращение он отправил в столицу, в Федеральное агентство по рыболовству, для проверки

Владимирский рыбак Евгений Волков решил узнать, что могло привести к гибели речных животных. Своё обращение он отправил в столицу, в Федеральное агентство по рыболовству, для проверки Клязьмы. Евгений Волков, рыбак Оказывается, что в реке были обнаружены составы каких-то химикатов, которые превышают в несколько раз. Для себя я понял, что на протяжении этого всего периода, начиная