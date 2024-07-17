Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда.

Во Владимирской области родители 95 тысяч детей до 17 лет получают единое пособие. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда РоссииКроме того, выплату получают 1 910 беременных жительниц. Пособие предназначено для семей, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Сейчас сумма в регионе составляет 14 898 рублей.Специалисты фонда проводят комплексный анализ нуждаемости семьи. Размер пособия может составлять 50, 75 или даже 100% от прожиточного минимума. Первую выплату переводят в течение пяти дней после того, как в СФР одобрят заявление.Напомним, что во Владимирской области выпускникам, которые написали ЕГЭ на 100 баллов, .