За первые две недели июля 2024 года правоохранители Владимирской области приняли 10 заявлений от граждан, у которых украли велосипеды.

За первые две недели июля 2024 года правоохранители Владимирской области приняли 10 заявлений от граждан, у которых украли велосипеды. Об этом рассказала УМВД России по региону.Инциденты происходят практически каждый день. Так, 12 июля у жительницы областной столицы похитили детский велосипед стоимостью 6 тыс. рублей. 13 числа двухколёсный транспорт украли у 47-летнего мужчины из Коврова, а 14 июля велосипеда лишился 39-летний житель города Кольчугино.По всем фактам возбуждены уголовные дела.