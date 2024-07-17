Жительница Гусь-Хрустального района предстанет перед судом за попытку дачи взятки сотруднику...

Жительница Гусь-Хрустального района предстанет перед судом за попытку дачи взятки сотруднику полицииВ отношении 45-летней жительницы города Курлово Гусь-Хрустального райлна утверждено обвинительное заключение.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, в апреле 2024 года на территории города Курлово сотрудниками полиции проводились мероприятия, направленные на выявление административных правонарушений в сфере незаконного оборота алкоголя и табачных изделий.В ходе проверки одной из торговых точек выявлен факт незаконной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, продажи немаркированной продукции.О результатах проведенной правоохранительными органами проверки, предприниматель проинформировала обвиняемую - свою знакомую, которая предложила свою помощь путем дачи взятки одному из сотрудников полиции.Женщина явилась в торговую точку, где проводилось документирование материалов дел об административных правонарушениях и обратилась к начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Гусь-Хрустальный», предложив ему в качестве взятки 100 тысяч рублей за отказ задокументировать административные правонарушения своей подруги.Находясь в служебном автомобиле, обвиняемая лично передала вышеуказанному должностному лицу 100 тысяч рублей, положив их на панель автомобиля.Противоправные действия пресекли сотрудники полиции.Уголовное дело направлено в Гусь-Хрустальный городской суд.Фото ГТРК "Владимир"