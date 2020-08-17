Сказалась ли пандемия коронавируса на промышленности области? Председатель ЗакСобрания посетил стекольное предприятие в Красном Октябре. Элитные сорта алкоголя оно обеспечивает тарой, а

Сказалась ли пандемия коронавируса на промышленности области? Председатель ЗакСобрания посетил стекольное предприятие в Красном Октябре. Элитные сорта алкоголя оно обеспечивает тарой, а жителей посёлка — рабочими местами. По словам директора, на предприятии трудится 45% местного населения. Кризис здесь практически не почувствовали, а вот с транспортной доступностью — проблемы из-за плохих дорог. Алексей Сидоренко, гендиректор ООО