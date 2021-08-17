По информации метеорологов, 18 августа во Владимирской области будет жаркая погода, которая сменится грозой. В среду воздух прогреется до +30 градусов Цельсия.
При этом ближе к вечеру ..
По информации метеорологов, 18 августа во Владимирской области будет жаркая погода, которая сменится грозой. В среду воздух прогреется до +30 градусов Цельсия.
При этом ближе к вечеру синоптики передают грозу. Местами возможен дождь.
Порывы югжного ветра будут достигать 4-8 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 747-749 миллиметров ртутного столба.