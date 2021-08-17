По информации метеорологов, 18 августа во Владимирской области будет жаркая погода, которая сменится грозой. В среду воздух прогреется до +30 градусов Цельсия. При этом ближе к вечеру ..

По информации метеорологов, 18 августа во Владимирской области будет жаркая погода, которая сменится грозой. В среду воздух прогреется до +30 градусов Цельсия.При этом ближе к вечеру синоптики передают грозу. Местами возможен дождь.Порывы югжного ветра будут достигать 4-8 метров в секунду.Атмосферное давление составит 747-749 миллиметров ртутного столба.